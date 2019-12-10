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Общество | В Пензе студенты провели круглый стол по вопросам антикоррупции

10.12.2019|16:58
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Воспитанников разных пензенских вузов объединил круглый стол по вопросам противодействия коррупции в молодежной среде. Заседание прошло в строительном университете.

«Именно с нас начинается борьба с коррупцией - не с бабушек, не с дедушек, а именно с нас. Если мы прекратим давать или брать взятки, то коррупция закончится в дальнейшем и нас ждет светлое будущее.

Мы должны понимать не то, что нас накажут, посадят, а мы должны понимать, что мы живем в обществе и от нас зависит, какое будущее его ждет», - пояснила организатор круглого стола Юлия Кирюшина.

Перед студентами выступили эксперты, рассказавшие, в каких сферах больше всего распространено взяточничество и какие наказания ждут любителей легких денег.

Также во время круглого стола наградили победителей конкурса плакатов «Стоп коррупция!», где принимали участие все желающие.

В награду законопослушные парни и девушки получили блокноты, сертификаты, внешние жесткие диски для компьютера, наушники, портативные аккумуляторы.

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