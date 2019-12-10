10.12.2019 | 14:38

Специалисты управления безопасности филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» напоминают пензенцам и жителям области, что кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики являются серьезными преступлениями.

За их совершение УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Злоумышленникам не только грозит уголовное преследование, они также рискуют получить электротравму, которая может привести к летальному исходу.

Кроме того, энерговоры могут вызвать перерыв в энергоснабжении целых населенных пунктов и социально значимых объектов.

Так, в конце октября 2019 года с территории летнего животноводческого комплекса СПК «Широкополье» в селе Покрово-Березовка Пензенского района злоумышленник похитил трансформатор ТМ-10/0,4 кВ. Оборудование находится на балансе Кондольского РЭС Сердобского производственного отделения филиала «Пензаэнерго».

В результате совместных действий Отдела МВД России по Пензенскому району с работниками Кондольского РЭС и управления безопасности «Пензаэнерго» похититель был задержан. Им оказался 30-летний мужчина без определенного рода занятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания, а также сознался в ряде других хищений, совершенных им в разных районах Пензенской области.

Специалисты управления безопасности «Пензаэнерго» настоятельно рекомендуют руководителям сельскохозяйственных предприятий региона следить за сохранностью электросетевого хозяйства на своих сезонных объектах. При отсутствии охраны необходимо уведомлять электросетевую организацию о сезонном прекращении эксплуатации.

Сотрудники филиала «Пензаэнерго» уделяют пристальное внимание профилактике хищений и недопущению причинения материального ущерба предприятию. Регулярно проводятся встречи с главами муниципальных образований, ведется разъяснительная работа с населением, оказывается всесторонняя помощь правоохранительным органам в расследовании уголовных дел. Это существенно способствует сокращению количества преступлений, связанных с хищениями оборудования с объектов электросетевого хозяйства.

Всех, кто располагает информацией о хищениях электроэнергии, электрооборудования, а также о возникновении угрозы целостности и сохранности оборудования, просят обращаться на горячую линию филиала «Пензаэнерго» по телефону 8-800-700-18-12.