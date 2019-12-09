09.12.2019 | 17:57

Платежный сервис А3 совместно с ГК «ТНС энерго» продолжает комиксовый бум в сфере ЖКХ. Серия комиксов, выпущенная на платежных квитанциях крупнейшей энергосбытовой компании, посвящена типичным проблемам, возникающим при потреблении жилищно-коммунальных услуг.

Герои комиксов в актуальном для потребителя формате поднимают вопросы экологии, разумного использования природных ресурсов, экономии времени и денег.

Декабрьские квитанции поставщика электроэнергии по-прежнему содержат важный посыл для широкой аудитории - призыв отказаться от бумажных носителей в пользу онлайн-оплаты.

Сюжет нового комикса разворачивается в условиях новогодней суеты. Потребителям напоминают, что нужно успеть оплатить все долги по коммунальным платежам до праздников. Это позволит не только избежать незапланированных расходов на пени и штрафы, но и получить приятные бонусы и подарки.

Так, например, при оплате электроэнергии на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru с промокодом TNSWINK клиентам подарят месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», что особенно актуально в новогодние праздники.

А с промокодом TNSPHILIPS можно получить 30%-ю скидку на покупку техники для дома Philips, что позволит оптимизировать бюджет на покупку новогодних подарков родным и близким.

Новые платежные квитанции включают QR-код с понятной инструкцией, как легко и просто подключить электронный счет на сайте «ТНС энерго Пенза». На сегодняшний день на электронную квитанцию перешли уже более 500 000 клиентов.

Онлайн-оплата счетов на сайте энергосбытовой компании проста и понятна даже для начинающих пользователей. Вместе с электроэнергией можно оплатить услуги других поставщиков ЖКУ, пополнить счет мобильного телефона и домашнего интернета, уплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности, а также распечатать или отправить на электронную почту квитанцию об оплате.

По данным А3, наибольший спрос к способам оплаты онлайн проявляют люди в возрасте 25-35 лет, называемые поколением Y и миллениалами. Кроме того, в последние годы растет число пользователей интернета в возрасте 55+, увеличившись на четверть, количество же пользователей мобильного интернета возросло в два раза.