09.12.2019 | 12:13

Нестабильная погода и частые перепады температуры в областном центре помешали завершению процесса ледостава.

Как сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 9 декабря, Управление по делам ГОЧС Пензы предупредило горожан и гостей областного центра об опасности выхода на лед. Его толщина, согласно контрольному замеру на прудах, составляет 17-20 сантиметров у берега и 7-10 сантиметров у центра.

Сотрудники управления ежедневно проводят рейды, проверяя состояние льда, наличие выставленных знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен». Также они проводят разъяснительные беседы с рыбаками.

«Напомним, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по телефону 112», - добавили в пресс-службе администрации города.