Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.78  |  $  63.98

Общество | На водоемах Пензы из-за капризов погоды не завершился ледостав

09.12.2019|12:13
Печать

Нестабильная погода и частые перепады температуры в областном центре помешали завершению процесса ледостава.

Как сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 9 декабря, Управление по делам ГОЧС Пензы предупредило горожан и гостей областного центра об опасности выхода на лед. Его толщина, согласно контрольному замеру на прудах, составляет 17-20 сантиметров у берега и 7-10 сантиметров у центра.

Сотрудники управления ежедневно проводят рейды, проверяя состояние льда, наличие выставленных знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен». Также они проводят разъяснительные беседы с рыбаками.

«Напомним, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по телефону 112», - добавили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!