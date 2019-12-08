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Общество | Общественники нашли нарушителей правил торговли спиртным в Пензе

08.12.2019|14:39
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Тайного покупателя отправили в магазин общественники. Они пытаются выявлять торговые точки и кафе, где отпускают сорокаградусную жидкость, не имея на то лицензии. Рейд начался на улице Кижеватова.

Внутри мини-маркета между потребителем и продавцом завязался разговор: «Девушка, у вас есть что-нибудь? Подешевле, пожалуйста!» - «Насчет чего?» - «Водочки...» - «250 самая дешевая» - «Давайте! Мне надо жене отчитаться, что я купил водку, что не пропил ее. Чек дайте, пожалуйста!»

Через пару минут покупатель вышел с товаром. На бутылке наклеена акцизная марка. Документ, подтверждающий покупку, также в наличии.

Но сотрудница торговой точки все отрицала.

«Подобрали чек какой-то и говорите! У нас нет водки, я не продавала никакую водку. С чего вы решили, что там водка продатая? А как здесь напечатать, на этой кассе, что там продали?» - отбивалась от неудобных вопросов женщина.

На витринах горячительных напитков нет, а на закрытые полки заглянуть не так-то просто.

«В таких точках по нашей Пензенской области, не только в самом центре Пензы, но и в районах торговля винно-водочными изделиями подпольно осуществляется», - констатировала представитель Ассоциации потребителей Пензенской области Валентина Володина.

Поэтому активисты намерены и дальше продолжать выявлять продавцов и предпринимателей, нарушающих закон.

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Гость|08.12.2019 15:34|

penzainform.ru писал(a):

На бутылке наклеена акцизная марка.
На бутылку наклеена федеральная специальная марка. Активистам бы матчасть подучить прежде чем выходить на такие мероприятия.

Имя: Гость
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