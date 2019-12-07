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Общество | В Пензе организовали встречу православных «Русь незабытая»

07.12.2019|16:53
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Не переведутся на Руси люди, святостью поступков своих заслужившие вечную память потомков.

В бывшем Доме культуры имени воинствующего атеиста Феликса Дзержинского, а ныне епархиальном духовно-просветительском центре при Богоявленском храме в конце рабочей недели состоялась встреча православных под названием «Русь незабытая».

Долгие десятилетия в России церковь была гонима государственной властью, но память людская не дала забыть христианские основы жизни.

«Это советское время мы будем еще немало лет вспоминать как время беспамятства, как время, которое старалось вычеркнуть имена людей, и близких, и родственников, и церкви из жизни», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Пензенские священники поведали собравшимся о житии земляков - новомучеников, исповедников и подвижников русской церкви.

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Гость|07.12.2019 18:43|

Бедные дети.

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