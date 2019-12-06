06.12.2019 | 12:30

Пензенский предприниматель, получивший на реализацию товар на сумму более 100 тысяч рублей, не отдал вырученные деньги. Отчаявшись решить дело миром, кредитор подал иск на недобросовестного партнера.

Суд вынес решение в его пользу, и приставы Первомайского районного отдела обеспечили его исполнение. Для этого им пришлось арестовать рыбу, в ассортименте представленную в торговой точке бизнесмена.

После составления акта описи и ареста товар был оставлен на ответственное хранение супруге должника с условием самостоятельной реализации.

«Предновогодний спрос на товар позволит пусть и принудительным, но более быстрым путем рассчитаться с долговым гнетом. После установленного веса и цены на рыбу определенная сумма от продажи поступит на депозитный счет отдела судебных приставов и будет перечислена кредитору», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.