06.12.2019 | 16:35

«Термодом» построит в Пензе новый экологичный жилой квартал на правом берегу Суры, неподалеку от улицы Измайлова. Стильный, яркий, уютный и выгодный - это «Лайм Парк». Его таунхаусы станут альтернативой квартирам для всех, кто считает спокойствие основой семейного счастья.

«Часто бывает, что большая семья ютится в маленькой квартире, копит деньги на большую, а хочет вообще дом. Таунхаус в «Лайм Парке» - это когда вы живете в доме, ваша квартира занимает два этажа, есть встроенный гараж, есть парадный вход и выход во двор, где можно посидеть в беседке или устроить пикник. Вокруг - ухоженный парк, дорожки, цветники. При этом есть еще и большие возможности для планировки интерьера, развитая инфраструктура, две школы и детсад неподалеку», - рассказал менеджер по продажам холдинга «Термодом» Олег Яшин.

Продажи квартир в «Лайм Парке» еще не стартовали, но уже сейчас можно оставить заявку в офисах строительного холдинга «Термодом» и стать одним из первых по-настоящему счастливых обладателей квартиры в квартале, в котором комфорт жизни по-европейски сочетается с красотой русской природы.

Офисы продаж компании расположены в Городе Спутнике (ул. Радужная, 1), в Пензе (ул. Московская, 107, пр-т Строителей, 82), в Заречном (пр-т 30-летия Победы, 47). Телефон 28-28-20.