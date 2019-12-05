05.12.2019 | 09:35

В Сосновоборском районе нарушителю лесного законодательства придется выплатить более 100 000 рублей.

В июне 2019 года житель села Сюзюмское трелевочным трактором вывозил сухостой и валежник и повредил 20 молодых сосен, растущих в Кададинском лесничестве.

«Кроме того, злоумышленник, не имея какого-либо разрешения, спилил два сухостойных дерева породы сосна», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Судебная финансово-экономическая экспертиза оценила причиненный сельчанином ущерб в сумму, превышающую 100 000 рублей. Прокурор района постановил взыскать ее с мужчины.