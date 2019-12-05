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Общество | Жителю Сюзюмского трелевка валежника обойдется в 100 000 рублей

05.12.2019|09:35
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В Сосновоборском районе нарушителю лесного законодательства придется выплатить более 100 000 рублей.

В июне 2019 года житель села Сюзюмское трелевочным трактором вывозил сухостой и валежник и повредил 20 молодых сосен, растущих в Кададинском лесничестве.

«Кроме того, злоумышленник, не имея какого-либо разрешения, спилил два сухостойных дерева породы сосна», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Судебная финансово-экономическая экспертиза оценила причиненный сельчанином ущерб в сумму, превышающую 100 000 рублей. Прокурор района постановил взыскать ее с мужчины.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|05.12.2019 10:11|

Вы не офигели?

Гость|05.12.2019 10:14|

20 елок в городе стоят 10 тысяч. 2 сухостоя не успели упасть. Уроды. Посмотрите в какой нищете живет сельское население.

Гость|05.12.2019 10:16|

А почему не расстрел, сразу?

Охренели совсем прокурорские.

Гость|05.12.2019 10:32|

Это специально народ загоняют на майдан или просто геноцидят??

Имя: Гость
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