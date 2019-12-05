05.12.2019 | 12:12

Двух жителей Сердобского района, одному из которых 19 лет, другому - 17, ждет скамья подсудимых за кражу электропроводов. Ущерб, который они причиненили энергетической компании, составил 9 343 рубля.

Следствие установило, что вечером 22 августа парни сговорились украсть провода обесточенной линии электропередачи недалеко от родного села. Они срубили топором деревянный столб, отделили пассатижами 320 метров провода, смотали его и увезли на мопеде в сарай.

На следующий день злоумышленники сдали часть провода в пункт приема цветных металлов в Сердобске. На вырученные деньги они купили продукты и пожарили шашлык. Оставшаяя часть хранилась в домовладении одного из них.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.