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Общество | В ПензГТУ реализуется федеральный проект «Старшее поколение»

05.12.2019|10:30
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Первые выпускники - люди, возраст которых теперь принято называть 50+ - защитили свои проекты в институте дополнительного профессионального образования Пензенского государственного технологического университета. В течение ноября они проходили обучение по специальной программе для граждан предпенсионного возраста «Веб-дизайн и разработка».

«Особенность этой программы - ориентация на спецификацию стандартов «Ворлдскиллс». Они основаны на передовом международном опыте и нацелены на формирование или развитие актуальных практических умений и навыков. А это значит, что обучение поможет зрелым специалистам повысить свою конкурентоспособность и мобильность и тем самым укрепить свои позиции на рынке труда», - говорит директор ИДПО ПензГТУ Наталья Хрусталькова.

Федеральный проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Обучиться новой профессии в ПензГТУ, а также повысить свою квалификацию уже смогли 80 мужчин 1959-1963 года рождения и женщин, родившихся в 1964-1968 годах. Со слушателями в возрасте 50+ работали опытные педагоги и практики в области информационных технологий, подтвердившие свою высокую квалификацию в ходе обязательного предварительного тестирования.

Кстати, тестированием слушателей завершилось и обучение по предложенным программам. Сдача демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» позволила будущим предпенсионерам получить сертификаты о повышении квалификации «Разработчик веб- и мультимедийных приложений».

«Мы продолжим реализацию проекта и в будущем. Программа рассчитана до 2024 года, поэтому мы ждем предпенсионеров на обучение по ней, а также предлагаем пройти подготовку по профессиям рабочих и должности служащих «консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Подчеркну, что повысить свою квалификацию или обучиться новой профессии наши слушатели смогут за счет средств федерального бюджета», - пригласила желающих получить новое образование Наталья Хрусталькова.

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