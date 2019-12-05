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Общество | Проблемные дома в Пензе переданы на временное обслуживание

05.12.2019|18:06
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Пензенские многоэтажки разделили между собой 122 управляющие компании. Высотки, что получше, пожелали обслуживать частники. О тех домах, которые находятся в плохом состоянии либо где много неплательщиков за услуги ЖКХ, пришлось позаботиться мэрии.

«Администрацией города Пензы определена временная обслуживающая организация - это наше муниципальное предприятие «ЖЭМУП № 7». Количество многоквартирных домов, находящихся во временном обслуживании данной организации, составляет 108 на данный момент», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

О многоквартирных домах речь шла на комиссии гордумы. Чиновники докладывали: для повышения эффективности они организуют специальные занятия, куда приглашают представителей ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний. Александр Утин озвучил еще один повод для гордости.

«В 2019 году в бюджете города Пензы были предусмотрены бюджетные средства в размере около 14 миллионов рублей для предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на капитальный ремонт фасадов данных многоквартирных домов», - пояснил он.

Депутаты интересовались, как мэрия участвует в управлении домами там, где имеются муниципальные квартиры.

«Есть вопросы со стороны жителей, есть проблемы, мы сами-то почему не проявляем активное участие в этом вопросе? Сами не инициируем, как собственники, которые имеют право, например, проводить общие собрания по смене управляющей компании или решению каких-то других организационных вопросов?

Вообще есть такая практика? Хоть раз мы инициировали проведение общих собраний для смены управляющей компании?» - поставил вопрос депутат городской думы Алексей Шуварин.

«Чтобы на смену управляющей компании - таких собраний мы не инициировали», - ответил Александр Утин.

Также на заседании народные избранники обсудили меры социальной поддержки, которые положены жителям домов, где тариф на отопление превышает средний по городу.

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Гость|05.12.2019 18:37|

Пр.Строителе 168,не управляйка,а рэкет чистой воды.

Гость|05.12.2019 19:24|

Мы уже почти год бьемся, чтобы нашему дому назначили временную обслуживающую компанию, но ужкх отказывает и администрация молчит!!!

Гость|05.12.2019 19:33|

Вот этот 3 этажный дом на фото находиться по ул.4ый проезд Терновского и у нас своя котельная на улице. а топят очень плохо,а за отопление берут большие деньги и куда мы не обращались толку никакого нет!

Гость|05.12.2019 19:36|

Граждане! давайте соберём подписи...на площади Ленина, 6 числа, об недоверии власти в губернии, без всяких там «тайных» выборов кого бояться? пусть увидит с окошка, реальную жизнь и недовольсво «Трудового народа»! Господин оторван от реалий...

Гость|05.12.2019 19:40|

И жэмуп7 то же не платите! они нечего не делают.

Имя: Гость
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