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Общество | Участницы женсовета навестили воспитанников школы-интерната

05.12.2019|18:39
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Социализация школьников с ограниченными возможностями здоровья, особая развивающая среда, успехи и проблемы стали главными темами расширенного заседания совета женщин Октябрьского района Пензы. Его организовали на базе пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптивным образовательным программам, где ребят готовят к трудовой деятельности.

«Для этого у нас функционируют разнообразные мастерские - по швейному делу, столярному делу. В этом году появится новая мастерская, которая называется «Поварское дело», и по строительному. Ребята стараются работать по этим профилям, и мы надеемся, что у них все получится в настоящей жизни», - рассказала заместитель директора школы-интерната для обучающихся по адаптивным программам Юлия Филиппова.

Комиссии продемонстрировали, как проходят уроки, на что ориентированы кружки. Показали уже готовые работы, выполненные руками воспитанников школы-интерната.

«Ребята действительно делают такие хорошие поделки, выставляют. Обратила внимание на сплоченность в работе коллектива, на умелую организацию коллективом и сотрудников, и учащихся», - отметила председатель совета женщин Октябрьского района г. Пензы Светлана Ротанина.

Школьники представили совету женщин не только поделки, но и большое творческое выступление.

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Гость|05.12.2019 19:05|

У Львов- белов в поместье места им забронировали? Или местные по соц.статусу не подходят?

Гость|05.12.2019 19:24|

Чет там в женсовет одни бабки, у них уже кочаны заклинило...

Гость|05.12.2019 19:39|

Гораздо лучше так,

Чем в золотой клетке Беловой

Жить как изгои

На руководителей приятно посмотреть

Не то что Белова глазки строила да скалилась как девочка из борделя

Гость|05.12.2019 19:43|

Львова хитрая и хваткая!

Имя: Гость
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