05.12.2019 | 18:39

Социализация школьников с ограниченными возможностями здоровья, особая развивающая среда, успехи и проблемы стали главными темами расширенного заседания совета женщин Октябрьского района Пензы. Его организовали на базе пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптивным образовательным программам, где ребят готовят к трудовой деятельности.

«Для этого у нас функционируют разнообразные мастерские - по швейному делу, столярному делу. В этом году появится новая мастерская, которая называется «Поварское дело», и по строительному. Ребята стараются работать по этим профилям, и мы надеемся, что у них все получится в настоящей жизни», - рассказала заместитель директора школы-интерната для обучающихся по адаптивным программам Юлия Филиппова.

Комиссии продемонстрировали, как проходят уроки, на что ориентированы кружки. Показали уже готовые работы, выполненные руками воспитанников школы-интерната.

«Ребята действительно делают такие хорошие поделки, выставляют. Обратила внимание на сплоченность в работе коллектива, на умелую организацию коллективом и сотрудников, и учащихся», - отметила председатель совета женщин Октябрьского района г. Пензы Светлана Ротанина.

Школьники представили совету женщин не только поделки, но и большое творческое выступление.