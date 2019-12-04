Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 дек 2019|16:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  71.03  |  $  64.12

Общество | Полпред поблагодарил «Дамате» за поддержку проекта «Новые берега»

04.12.2019|15:19
Печать

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил благодарность группе компаний «Дамате» за поддержку благотворительного проекта «Новые берега», реализуемого в Пензенской области.

В среду, 4 декабря, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область. Он посетил арт-поместье «Новые берега», благотворительный проект Марии Львовой-Беловой, спонсором которого является группа компаний «Дамате».

Полпред совместно с губернатором Иваном Белозерцевым, главным федеральным инспектором по Пензенской области Дмитрием Каденковым и генеральным директором «Дамате» Рашидом Хайровым осмотрели строительную площадку и ознакомились с дальнейшими планами.

Игорь Комаров высоко оценил проект и поблагодарил «Дамате» за поддержку в его реализации. В свою очередь Рашид Хайров рассказал о роли компании в воплощении столь значимого для области проекта, поделился дальнейшими планами по поддержке арт-поместья, а также отметил, что «Новые берега» являются хорошим примером взаимодействия бизнеса, власти и некоммерческих организаций.

«Дамате» стала партнером благотворительного проекта «Новые берега» летом 2019 года. Компания вложит в развитие проекта 27 млн рублей в течение года. На эти деньги в арт-поместье идет строительство двухэтажного дома, рассчитанного на проживание 22 выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью. Работы ведутся по графику, ввод в эксплуатацию запланирован на весну 2020 года.

Арт-проект «Новые берега» - центр сопровождаемого проживания молодых инвалидов и приемных семей. Его реализация ведется в селе Богословка Пензенской области. Проект общей стоимостью 190 млн рублей включает образовательный центр, часовню, магазин, оздоровительный комплекс, столовую, а также жилые дома, он реализуется на деньги президентского гранта и пожертвования благотворителей.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!