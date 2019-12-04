04.12.2019 | 15:19

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил благодарность группе компаний «Дамате» за поддержку благотворительного проекта «Новые берега», реализуемого в Пензенской области.

В среду, 4 декабря, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область. Он посетил арт-поместье «Новые берега», благотворительный проект Марии Львовой-Беловой, спонсором которого является группа компаний «Дамате».

Полпред совместно с губернатором Иваном Белозерцевым, главным федеральным инспектором по Пензенской области Дмитрием Каденковым и генеральным директором «Дамате» Рашидом Хайровым осмотрели строительную площадку и ознакомились с дальнейшими планами.

Игорь Комаров высоко оценил проект и поблагодарил «Дамате» за поддержку в его реализации. В свою очередь Рашид Хайров рассказал о роли компании в воплощении столь значимого для области проекта, поделился дальнейшими планами по поддержке арт-поместья, а также отметил, что «Новые берега» являются хорошим примером взаимодействия бизнеса, власти и некоммерческих организаций.

«Дамате» стала партнером благотворительного проекта «Новые берега» летом 2019 года. Компания вложит в развитие проекта 27 млн рублей в течение года. На эти деньги в арт-поместье идет строительство двухэтажного дома, рассчитанного на проживание 22 выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью. Работы ведутся по графику, ввод в эксплуатацию запланирован на весну 2020 года.

Арт-проект «Новые берега» - центр сопровождаемого проживания молодых инвалидов и приемных семей. Его реализация ведется в селе Богословка Пензенской области. Проект общей стоимостью 190 млн рублей включает образовательный центр, часовню, магазин, оздоровительный комплекс, столовую, а также жилые дома, он реализуется на деньги президентского гранта и пожертвования благотворителей.