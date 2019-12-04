04.12.2019 | 09:12

В среду, 4 декабря, в группе Penzainform.ru в соцсети «ВКонтакте» стартует конкурс «Новость года». Его победитель и призеры (20 человек!) получат новогодние подарки.

Обладателю первого места достанется сертификат на 3 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу. Также счастливчику вручат сертификат на 1 000 рублей от генерального партнера «МясБерри» - службы доставки полуфабрикатов («МясБерри» - знак хорошего вкуса).

Приз за второе место - сертификаты (каждый по 1 000 рублей) в продуктовый магазин и «МясБерри».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Обоим достанется по сертификату на 500 рублей в продуктовый магазин и сертификату на 1 000 рублей от «МясБерри».

Еще 16 участников получат поощрительные призы от генерального партнера и спонсоров:

- 10 человек выиграют сертификаты на 1 000 рублей от «МясБерри»;

- 1 человек - сертификат на пиццу в «Додо Пицца» и два билета в «Кино Суворовский»;

- 2 человека - по сертификату на пиццу в «Додо Пицца» и по 2 билета на новогоднее представление в драмтеатр;

- 3 человека - по сертификату на скидку в 50% на пиццу в «Додо Пицца» и по 2 билета на новогоднее представление в драмтеатр.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно предложить новость с penzainform.ru, которая, на ваш взгляд, стала самой яркой в уходящем 2019 году.

Свой выбор (ссылку на новость) и его обоснование (2-3 предложения) нужно до 17 декабря включительно оставить в комментариях под постом о конкурсе в группе Penzainform.ru в соцсети «ВКонтакте» (разумеется, в группе нужно состоять).

Каждый участник может прислать только одну новость. При этом новости из рубрик «В стране и мире» и «Пресса» не принимаются.

18 декабря редакция портала выберет из всех присланных новостей 20, и в группе стартует голосование. Оно продлится до 11:59 25 декабря, а в 12:00 в тот же день будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чьи новости наберут наибольшее число голосов.

Если два человека предложат одну и ту же новость, которую редакция отберет для голосования, то в конкурс пройдет первый приславший ее.

Если по результатам голосования будет два победителя, первое место достанется тому, кто прислал свою новость раньше. Аналогичный принцип будет использоваться в случаях со вторым и третьим местами.

Призы не высылаются и не доставляются, забирать их нужно самостоятельно в оговоренные сроки.