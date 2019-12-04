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Общество | Банк «Кузнецкий» стал участником Национальной банковской премии

04.12.2019|10:19
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Банк «Кузнецкий» внесен в список для открытого голосования на сайте Ассоциации российских банков в номинации «Лучший банк моего города» Национальной банковской премии 2019 года.

Премия является главной наградой российского банковского сообщества. Принять участие в конкурсе может любое кредитное учреждение, осуществляющее деятельность на территории РФ на момент подачи заявки.

В этом году при поддержке Ассоциации российских банков и Национального банковского журнала проводится XII Национальная банковская премия.

Победитель в номинации «Лучший банк моего города» определяется по итогам народного голосования, которое проходит по 6 декабря.

Банк «Кузнецкий» будет признателен за поддержку и участие в голосовании всех желающих. Для этого нужно перейти по ссылке www.nbp-golos.ru и оставить свой голос. Регистрация на сайте не требуется.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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