03.12.2019 | 13:46

На предприятиях группы компаний «Дамате» началось голосование за лучшую работу, поданную на конкурс «Ферма будущего».

Конкурс «Ферма будущего» входит в план мероприятий научно-образовательного проекта для детей «Академия «Дамате». Цель конкурса - привлечь внимание детей к сельскому хозяйству и показать, что современный сельхозбизнес - это высокотехнологичная, динамично развивающаяся и перспективная отрасль. Конкурс также призван вызвать интерес к профессиям, актуальным на рынке труда через 5-10 лет.

Творческое состязание было запущено в октябре, в нем участвует 21 человек. Задание состояло из подготовительного этапа - выбора темы, подачи заявки и разработки проекта. Конкурсанты должны были прогнозировать изменения в области сельского хозяйства и предположить, как будут развиваться технологии.

Проекты юных академиков будут выставлены на всех производственных объектах ГК «Дамате». Среди работ - высокоавтоматизированные теплицы, вертикальные фермы, полностью роботизированные хозяйства и молочные производства с альтернативными источниками энергии.

До середины декабря сотрудники «Дамате» смогут проголосовать за лучшую творческую работу. По итогам конкурса будут выбраны 6 победителей в двух возрастных категориях: среди малышей 5-8 лет и среди более взрослых учеников академии 9-12 лет. Итоги будут объявлены 4 января на новогодней елке в Пензенском областном драматическом театре.

Победитель отправится в увлекательное путешествие в другой город. Участник, занявший второе место, получит сертификат на обучение, а за третье место «Дамате» вручит подарочный сертификат.

«Академия «Дамате» была открыта в 2018 году. Проект является частью социальной политики ГК «Дамате» и реализуется в Пензенской и Тюменской областях. В 2019 году «Академия «Дамате» провела 24 мероприятия - на 30% больше, чем в предыдущем, а численность участников выросла в 2,5 раза.

Вовлеченность сотрудников и их детей постоянно растет, а проект доказывает свою актуальность и популярность. В 2020 году «Академии «Дамате» продолжит свою работу, юных академиков ждет много сюрпризов.