02.12.2019 | 12:53

Наступила зима, а значит, впереди веселые праздники для детей и взрослых. Для жителей Спутника по традиции готовят обширную программу.

Уже в следующую субботу, 7 декабря, состоится праздник встречи зимы.

21 декабря пройдет официальное открытие ледяного городка, в ночь с 31-го на 1-е всех ждут на фонтанной площади, чтобы вместе встречать Новый год.

С 1 по 8 января будут организовываться традиционные праздничные мероприятия для детей (с 14:00 до 16:00) и взрослых (с 18:00 до 20:00).

4 января состоится хоккейный турнир, 5-го - снежный волейбольный.

6 января пройдет уже полюбившийся жителям Спутника парад Дедов Морозов.

7-го числа будет праздноваться Рождество, 11-го и 12-го - старый Новый год.

А в ночь с 18 на 19 января всех христиан приглашают окунуться в крещенскую купель.

Жителям предлагают приходить на праздники с друзьями и родственниками, участвовать в конкурсах и радоваться отличной зимней погоде вместе с организаторами.