02.12.2019 | 15:12

В областном центре завершился первый этап строительства госпиталя для военнослужащих и ветеранов вооруженных сил. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание возводится в микрорайоне Терновка. Стоимость двух этапов строительства составит около 2 миллиардов рублей.

«На следующий год нужно около 800 миллионов рублей, чтобы реализовать второй этап», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Планировалось, что госпиталь построят к 2020 году. Учреждение рассчитано на 150 мест, в нем будет диагностический, инфекционный и основной лечебный корпуса. На территории также предусмотрены административные и хозяйственные постройки.

Возведение этого важного для региона объекта началось в 2018 году.