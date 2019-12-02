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Общество | В Пензе завершили первый этап строительства военного госпиталя

02.12.2019|15:12
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В областном центре завершился первый этап строительства госпиталя для военнослужащих и ветеранов вооруженных сил. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание возводится в микрорайоне Терновка. Стоимость двух этапов строительства составит около 2 миллиардов рублей.

«На следующий год нужно около 800 миллионов рублей, чтобы реализовать второй этап», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Планировалось, что госпиталь построят к 2020 году. Учреждение рассчитано на 150 мест, в нем будет диагностический, инфекционный и основной лечебный корпуса. На территории также предусмотрены административные и хозяйственные постройки.

Возведение этого важного для региона объекта началось в 2018 году.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.12.2019 15:32|

Какие коротенькие бордюры на фото...

Гость|02.12.2019 15:33|

penzainform.ru писал(a):

Планировалось, что госпиталь построят к 2020 году.
но будет как с цирком.

Гость|02.12.2019 15:33|

Цирк-2

Гость|02.12.2019 15:40|

Гость писал(a):

но будет как с цирком.
Не надо сравнивать. Никто еще не знает, как будет с самим цирком. Может, его вообще не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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