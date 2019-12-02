02.12.2019 | 13:19

В Пензе представители общественного совета при региональном управлении МВД России и общественной наблюдательной комиссии проверили условия содержания арестованных по обвинению в административных правонарушениях в специальном приемнике.

Константина Кулакова и Саита Абубакирова интересовало, какие процедуры проходят доставленные туда.

Как пояснил начальник учреждения, подполковник полиции Сергей Костин, основанием для помещения в спецприемник служит постановление мирового судьи или районного суда. Арестованных доставляют из отделов полиции, затем дежурный фельдшер осматривает их, выясняя, есть ли у них жалобы на самочувствие. Если квалифицированную медицинскую помощь невозможно оказать на месте, сотрудники спецприемника вызывают cкорую.

Кроме того, на доставленных граждан оформляют необходимые документы, досматривают. После санитарной обработки их уводят в камеры.

Спецприемник УМВД России по городу Пензе рассчитан на 130 человек. Во время визита общественников там находилось 118 правонарушителей, в том числе 4 женщины. Большинство из них получили наказание за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.

Проверяющие ознакомились с тем, в каких условиях находятся арестованные, и побеседовали с ними. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников полиции подопечные не высказали, отметив, что кормят их три раза в день, ежедневно выводят на прогулку, по запросу выдают из библиотеки книги, а также настольные игры.

Сергей Костин пояснил общественникам, что в каждой из камер учреждения ведется видеонаблюдение. Об этом арестованным известно. Мера не нарушает приватность и позволяет полицейским в режиме реального времени контролировать обстановку в спецприемнике. Все изображения выводятся на мониторы, установленные в дежурной части учреждения и находящиеся под постоянным наблюдением сотрудников.

«Мы регулярно проверяем это учреждение и с каждым годом условия содержания административно арестованных граждан здесь становятся все лучше. Качество питания, отношение сотрудников – все их устраивает. Некоторые граждане даже признаются, что кормят их здесь вкуснее, а постельное белье чище, чем дома. Жалоб от граждан к нам не поступило, условия содержания все опрошенные нами считают удовлетворительными», – прокомментировал итоги проверки член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Константин Кулаков.