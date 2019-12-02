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Общество | В арт-поместье «Новые берега» въехали первые жители

02.12.2019|17:35
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Она воспитывает трех дочерей и готовится стать социальной мамой еще для пяти ребят - из мокшанского детского дома. Марина Леонтьева из Вологды переехала в Пензенскую область благодаря проекту «Новые берега».

«Чувствуется, что все сделано с любовью. К нам, к детям, которые здесь будут проживать», - отметила она.

Арт-поместье «Новые берега» принимает первых новоселов. Два дома уже готовы к проживанию. Есть квартиры-студии, однокомнатные, двухэтажные. Такая досталась социальной маме Марине с ее ребятами.

«Я стеснительная девчонка, я сразу не привыкну здесь еще», - призналась участница проекта «Новые берега» Александра Семечкина.

«Хочу начать новую, самостоятельную жизнь, найти работу. Хочу устроиться кулинаром. Не очень-то получается, но с воспитательницей своей готовил», - поделился участник проекта «Новые берега» Дмитрий Кижикин.

«Я хочу стать и другом, и мамой, то есть точно таким же близким человеком, который нужен каждому», - пояснила Марина Леонтьева.

«Новые берега» открывают перспективы для молодых людей с ограниченными возможностями, причем участниками проекта становятся жители не только Пензенского региона, но и других.

Наталья Шиндина последние годы жила в соцучреждении Екатеринбурга. С детства увлекается рисованием. Правда, делает это по-особенному: кисть держит зубами, руки слишком слабые.

«Я хочу жить самостоятельно, я хочу осваивать себя. Это то, что нам нужно, - показать людям, что мы такие же, как и все», - заявила женщина.

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