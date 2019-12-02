02.12.2019 | 17:15

Один из крупнейших застройщиков Пензенской области приготовил программу выгод для покупателей квартир в ЖК «Арбековская застава».

Приближение праздника для маркетологов – повод привлечь новых клиентов. В декабре абсолютное большинство компаний запускают праздничные акции, предоставляя потенциальным клиентам хорошие скидки. Крупнейший застройщик Пензенской области не стал ограничиваться одной акцией.

«Подарок к Новому году должен был особенным и полезным. Мы долго думали, чем порадовать потенциальных новоселов: скидками? выгодными акциями? легкими условиями обмена или рассрочки? И решили: пусть клиенты сами выберут себе подарок. Самые выгодные предложения мы сложили в одну программу выгод. Оставалось лишь придумать ей название.

Мы искали слово, которое бы объединяло яркость, ведь такого застройщики Пензы еще не предлагали, многообразие выбора и пользу. Игра в слова вывела нашу команду к названию яркого, вкусного и одновременно полезного салата «Винегрет», - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

В программе выгод от «Территории жизни» четыре вкусных и полезных ингредиента. Некоторые предложения пензенцы уже имели возможность оценить.

Ингредиент № 1 – это акция, сделавшая счастливыми десятки семей в областном центре, «Платим ипотеку за вас». Суть предложения проста: покупатель приобретает квартиру в ипотеку, а застройщик компенсирует до 50% суммы ежемесячного платежа.

Ингредиент № 2 – это легкий обмен квартир. Стоимость квартиры идет в счет оплаты новой жилплощади в ЖК «Арбековская застава». Денежный взнос должен быть не менее 15% от стоимости нового жилья. Подробности такого обмена можно узнать на сайте обменквартирпенза.рф.

Ингредиент № 3 – это акция «Не плати, пока не получишь ключи» (#smartрассрочка). В ней участвуют дома категории smart+, которые ГК «Территория жизни» возводит с применением эскроу-счетов. 10% от стоимости квартиры покупатель платит при заключении сделки, еще 10% через 3-6 месяцев после этого, а остальные 80% - по завершении строительства дома.

Ингредиент № 4 – это скидка на оплату наличными. ГК «Территория жизни» готова снизить стоимость каждого квадратного метра будущей квартиры на 1 000 рублей при условии, что в сделке не участвуют ипотечные или кредитные средства, а также средства специализированных сертификатов на приобретение жилья.

Подробнее об условиях участия в программе и дегустации вкусных выгод от «Территории жизни» можно узнать на сайте арбековскаязастава.рф или по телефону + 7 (8412) 203-000. Лучше всего прийти в офис продаж ГК «Территория жизни», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7 с 9:00 до 21:00.