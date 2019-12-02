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Общество | Пензенский хлебозавод отреагировал на рассылку о размолотом градуснике

02.12.2019|13:42
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В понедельник, 2 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратились сразу несколько жителей областного центра. Их обеспокоило сообщение, рассылаемое в мессенджерах и соцсетях.

«Всем привет. Если вдруг в ближайшие три недели будете покупать хлеб, то ни в коем случае не берите батон, производителем которого является хлебозавод № 2. По возможности предупреди об этом всех своих знакомых. Случайно размололи градусник с тестом. Неизвестно, попала продукция на лавки или нет», - говорится в тексте.

«Какой-то вброс гоняют второй день по вайберу с наездом на хлебзавод», - описал происходящее горожанин по имени Максим, попросивший разобраться в ситуации.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием на предприятие.

«Злоумышленники запустили рассылку, которая носит недостоверный характер, порочит честь и достоинство нашего завода. В связи с этим ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» инициирует мероприятия по привлечению к ответственности организаторов и распространителей подобных сообщений в соответствии с действующим законодательством.

По нормам СанПиН на пищевом предприятии не используются стеклянные градусники. На нашем предприятии их нет. Вся продукция проверяется на каждом этапе производства лабораторией завода», - подчеркнули представители предприятия.

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Гость|02.12.2019 14:04|

Это если на каждый вброс реагировать времени булки печь не зватит

Гость|02.12.2019 14:06|

Нда. Градусника-то нет, а осадочек осталси! ))))

Имя: Гость
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