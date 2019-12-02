02.12.2019 | 10:21

В социальных объектах Пензы слишком жарко. Вопрос о перетопе поднял губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 2 декабря.

Глава региона рассказал, что на днях побывал в областной больнице и пообщался с пациентами.

«15 минут побыл в палате, в одной, другой - невозможно находиться!» - заявил он.

«На улице минус два - минус три, они топят, чтобы деньги собрать, гонят по самой большой программе. Где у нас энергосбережение? Они заинтересованы в том, чтобы как можно больше получить с населения, а вы-то куда смотрите? Лузгин, только начинаете работать, но на это скидки не должно быть», - высказался Иван Белозерцев, обращаясь к мэру города.

Губернатор распорядился на этой неделе проверить все больницы, пройтись по каждому этажу и принять меры для того, чтобы пребывание пациентов в медицинских учреждениях было комфортным.