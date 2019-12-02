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Общество | Губернатор раскритиковал жару в пензенских больницах

02.12.2019|10:21
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В социальных объектах Пензы слишком жарко. Вопрос о перетопе поднял губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 2 декабря.

Глава региона рассказал, что на днях побывал в областной больнице и пообщался с пациентами.

«15 минут побыл в палате, в одной, другой - невозможно находиться!» - заявил он.

«На улице минус два - минус три, они топят, чтобы деньги собрать, гонят по самой большой программе. Где у нас энергосбережение? Они заинтересованы в том, чтобы как можно больше получить с населения, а вы-то куда смотрите? Лузгин, только начинаете работать, но на это скидки не должно быть», - высказался Иван Белозерцев, обращаясь к мэру города.

Губернатор распорядился на этой неделе проверить все больницы, пройтись по каждому этажу и принять меры для того, чтобы пребывание пациентов в медицинских учреждениях было комфортным.

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Гость|02.12.2019 10:41|

В шестой ночью хлеще чем в сауне.

Гость|02.12.2019 10:43|

penzainform.ru писал(a):

На улице минус два - минус три, они топят, чтобы деньги собрать, гонят по самой большой программе.
кто они?киборги?

Гость|02.12.2019 10:45|

Модеры ну хватит над Иваном смеяться он же за чистую монету все воспринимает

Имя: Гость
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