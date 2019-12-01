01.12.2019 | 12:44

В Заречном количество женихов превышает число невест. Мужчин в возрасте от 25 до 39 лет в городе проживает 8 517, а женщин - 7 602. То есть больше 900 молодых людей вынуждены искать пару в других населенных пунктах.

Статистические данные по состоянию на 1 января 2019 года приводит портал «Заречье сегодня».

Всего в закрытом городе живет 65 194 человека, число женщин при этом традиционно больше - 35 000. Зареченцев от 70 лет и старше зарегистрировано 7 493, молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет – 4 500. Число самых юных горожан от 0 до 4 лет превышает 3 000.

За 10 с половиной месяцев 2019 года в Заречном было заключено 362 законных брака и появился на свет 441 малыш.