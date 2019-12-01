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Общество | Зареченские женихи вынуждены искать невест за пределами города

01.12.2019|12:44
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В Заречном количество женихов превышает число невест. Мужчин в возрасте от 25 до 39 лет в городе проживает 8 517, а женщин - 7 602. То есть больше 900 молодых людей вынуждены искать пару в других населенных пунктах.

Статистические данные по состоянию на 1 января 2019 года приводит портал «Заречье сегодня».

Всего в закрытом городе живет 65 194 человека, число женщин при этом традиционно больше - 35 000. Зареченцев от 70 лет и старше зарегистрировано 7 493, молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет – 4 500. Число самых юных горожан от 0 до 4 лет превышает 3 000.

За 10 с половиной месяцев 2019 года в Заречном было заключено 362 законных брака и появился на свет 441 малыш.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.12.2019 13:06|

я в заречным чуть незабеременела

Гость|01.12.2019 13:12|

Не боись,через рот не получится.

Гость|01.12.2019 13:21|

А я обычно зареченок тут хлыщу. Глуповатые они. Но хлыщутся хорошо.

Гость|01.12.2019 13:31|

Получается - город старых бабушек.Гость писал(a):

А я обычно зареченок тут хлыщу
Ты так получается некрофил, однако.

Гость|01.12.2019 13:44|

Чо, в зарике одни мымры чоли мутированные остались?

Имя: Гость
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