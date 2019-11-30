30.11.2019 | 18:07

Дело было в Терновке. В детском технопарке «Кванториум» собрались самые продвинутые естествоиспытатели региона. Там стартовал отборочный этап турнира юных физиков. В Пензенской области он проводится впервые.

«Участники - это школьники 8-11-го класса включительно. На данный момент у нас принимают участие 9 команд из города Пензы и Пензенской области. То есть даже есть команды, которые приехали к нам из районов, и одна команда-гость из города Воронежа, чему мы очень рады, потому что движение юных физиков в Воронеже очень популярно», - сообщил организатор турнира Владислав Рябиков.

Одаренные в области познания физических явлений школьники не только теоретики, они экспериментаторы и доказывают законы природы эмпирическим путем.

«Обычно, если мы через какие-то предметы подуем, то свеча не потухнет, но если мы это сделаем через горло бутылки, то пламя отклонится. Суть в том, что у горла бутылки обтекаемая форма и воздуху ничто не мешает. Но если мы возьмем, к примеру, линейку, то пламя не будет отклоняться, потому что форма не обтекаемая», - объяснил школьник.

Состязания не лириков, но физиков пройдут в течение двух дней. Лучшая команда будет представлять Пензенскую область на всероссийском турнире, который состоится в конце марта в Екатеринбурге.