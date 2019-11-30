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Общество | Каменские дети-инвалиды приняли участие в творческом фестивале

30.11.2019|18:47
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«Дружные ребята» - так называется объединение инвалидов Каменского района. И именно такими они предстали на ежегодном творческом фестивале «Кораблик надежды». С удовольствием и все вместе, и взрослые и дети, демонстрировали то, что они умеют, чем увлекаются.

«С каждым годом ваш творческий потенциал только увеличивается, вы умеете удивлять, радовать. Каждый год мы видим совершенно новые работы, интересные работы, каждый раз вы нас удивляете своими творческими находками. Вы уже сейчас настоящие волшебники», - подчеркнула директор Центра развития творчества детей и юношества Каменского района Татьяна Валуева.

Кроме музыкальных и хореографических номеров «Дружные ребята» подготовили к фестивалю свои творческие работы - поделки, рисунки. Всех участников без исключения организаторы «Кораблика надежды» отметят дипломами и благодарственными письмами.

«И еще раз повторяем наш неизменный девиз: если жизнь преподнесла тебе лимон, постарайся сделать из него лимонад! Удачи, ребята!» - пожелала руководитель объединения «Дружные ребята» Зоя Солдатова.

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