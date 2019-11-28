28.11.2019 | 10:58

Пензячка Арина Титова, воспитанница детской музыкальной школы имени Виктора Чеха, стала победительницей молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ.

Игры проходили с 22 по 26 ноября в Московской области. На них собрались около 500 представителей молодежи в возрасте от 10 до 25 лет из 10 стран.

Творческие состязания проводились в шести номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное пение», открытая номинация. Гала-концерт прошел 25 ноября на сцене подмосковного Vegas City Hall.

Арина Титова завоевала золотую медаль Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ в номинации «Эстрадное пение». В апреле она также привезла золото со всероссийских Дельфийских игр, проходивших в Ростове-на-Дону.