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Общество | В Пензе увековечат память Героя России Павла Петрачкова

28.11.2019|13:38
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9 декабря, в День Героев Отечества, в Пензе состоится торжественное открытие мемориальной доски командиру группы спецназа внутренних войск МВД, лейтенанту, Герою России Павлу Петрачкову.

Доску-барельеф установят на здании по адресу: ул. Карла Маркса, 4. Здесь располагался исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского, в котором в 2000-2007 гг. учился Павел Петрачков. Сейчас это многопрофильный колледж ПГУ.

Автор мемориальной доски - заслуженный художник России, скульптор Валерий Кузнецов. В церемонии примут участие родные и близкие Павла Петрачкова, его сослуживцы, представители органов власти и ветеранской общественности, учащиеся многопрофильного колледжа.

«Лейтенант Петрачков погиб 4 февраля 2010 года при проведении операции в районе населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Ценой своей жизни он предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение задачи», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Герой России Павел Петрачков похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы.

Источник — фото www.pnzreg.ru
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Гость|28.11.2019 13:59|

А ведь эту войну будущая едрисня развязала ради воровства ... танки, вертолёты, самолёты, оружие вагонами уходило ... а этим оружием убивали обычных, честных, бравых наших российских ребят.

Гость|28.11.2019 14:00|

penzainform.ru писал(a):

в 2000-2007 гг. учился Павел Петрачков.
7 лет?

Гость|28.11.2019 14:06|

Гость писал(a):

7 лет?
не всем, науки сразу даются... некоторым будущим командирам групп спецназа внутренних войск МВД, приходится по 7 лет учится...

Имя: Гость
Комментарий:

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