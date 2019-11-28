28.11.2019 | 13:38

9 декабря, в День Героев Отечества, в Пензе состоится торжественное открытие мемориальной доски командиру группы спецназа внутренних войск МВД, лейтенанту, Герою России Павлу Петрачкову.

Доску-барельеф установят на здании по адресу: ул. Карла Маркса, 4. Здесь располагался исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского, в котором в 2000-2007 гг. учился Павел Петрачков. Сейчас это многопрофильный колледж ПГУ.

Автор мемориальной доски - заслуженный художник России, скульптор Валерий Кузнецов. В церемонии примут участие родные и близкие Павла Петрачкова, его сослуживцы, представители органов власти и ветеранской общественности, учащиеся многопрофильного колледжа.

«Лейтенант Петрачков погиб 4 февраля 2010 года при проведении операции в районе населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Ценой своей жизни он предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение задачи», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Герой России Павел Петрачков похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы.