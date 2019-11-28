28.11.2019 | 08:39

В Пензенской области под угрозой сноса оказалось экопоселение Солнечное, расположенное между селами Загоскино и Любятино. Об этом сообщил канал Mash в Telegram.

В 2004 году администрация Пензенского района выделила экопоселенцам в аренду участок земли. Там было построено 16 домов. 9 семей живут в Солнечном постоянно, остальные приезжают сезонно.

Люди установили солнечные батареи и ветряк для получения электричества, стали возделывать землю без удобрений и химикатов, завели сельскохозяйственных животных (при этом растить их на убой здесь не принято).

Руководство Пензенского района сменилось уже несколько раз. В итоге чиновники расторгли договор с поселенцами и обратились в суд. Поскольку земля с юридической точки зрения не предназначена для строительства жилых домов, поселение оказалось вне закона.

«Мы как обычные люди наделали много ошибок в правовом плане, но в свою очередь администрация района 15 лет не могла привести в правовое поле все наше поселение. И теперь получается следующее: мы 15 лет здесь прожили, хорошо себя зарекомендовали в близлежащих селах. Мы интегрированы, нас люди уже понимают и любят, и принимают как своих. Идти на крайние меры – снос всех домов… Ну, видна настолько неразумность этого решения, что мы возмущены и пытаемся донести власти, что, наверное, существуют и другие меры узаконивания этого поселения», - рассказал местный житель Алексей Князев.

По словам председателя дачно-кооперативного товарищества «Солнечное» Константина Гадача, один дом уже на грани сноса (есть судебное решение), остальные под большой угрозой.

«Люди в погонах стали у нас постоянными гостями. Мы чувствуем себя заложниками чужой воли, хотя аренду оплачивали исправно и все обязательства выполняли. Пишем письма даже в столицу, но сигналы спускаются на местный уровень, и получается замкнутый круг», - рассказал Константин Гадач (цит. по «Молодой ленинец», № 43 от 22 октября 2019 г.).