27.11.2019 | 17:45

Свидетельство о браке молодоженам Молчановым выдали в загсе 60 лет назад. С тех пор оно бережно хранится, как и семейный очаг. С бриллиантовой свадьбой Алексея Николаевича и Людмилу Васильевну поздравила Ольга Булатова, глава леонидовской сельской администрации, дети, внуки и две правнучки.

«У нас все живут по согласию, все довольны. Я, например, очень довольна - и детьми, и мужем, и нашим бытом», - отметила Людмила Молчанова.

А он у супругов Молчановых налажен, как часовой механизм. Летом огород засаживают, зимой же довольствуются общением друг с другом. Да еще и интернет пространство осваивают: внуки подарили ноутбук и теперь под ником Дед продвинутый пенсионер держит связь с миром.

«Были цыплята. Заболели чего-то - и я всегда могу найти ответы на свои вопросы. Это как справочник», - рассказал Алексей Молчанов.

Кур завели уже будучи на пенсии. На заслуженном отдыхе они решили переехать поближе к детям. До этого жили и работали в Казахстане, Алексей Николаевич - главным механиком на деревообрабатывающем предприятии, Людмила Васильевна - и на швейной фабрике, и поваром в детском интернате.

Вся семья за столом собирается, когда старший сын приезжает из Екатеринбурга. Тогда достают из шкафа альбом, страницы которого помнят пару еще совсем молодой.

«Он был кудрявый, черный, это сейчас он уже седой. Красавец был», - пояснила она.

«Сердце екнуло - это было в 1959 году, влюбился навсегда. До сих пор так и живем», - сообщил он.