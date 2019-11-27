27.11.2019 | 16:10

Сотни жителей Бессоновского района рискуют замерзнуть зимой: плачевно выглядит ветка газопровода, питающая голубым топливом десятки домов в селе Сосновка. До такого состояния коммуникации довели строители, которые сносили здание бывшего предприятия и не приняли во внимание тот факт, что по внешней стене одного из корпусов проходит труба. В итоге металлическая конструкция оказалась погребенной под грудой кирпичей и бетонных плит.

«Мы все как на пороховой бочке!» - пожаловался житель с. Сосновка Виктор Дубовицкий.

«Все это знали, все это видели, и до сих пор... Если пойдет газ, мы здесь все задохнемся», - выразила беспокойство жительница с. Сосновка Галина Синичкина.

Труба повреждена не в одном месте. Покорежены десятки метров газопровода, кое-где сгибы под 90 градусов. Удивительно, как природное топливо все еще продолжает поступать к потребителям. Правда, люди говорят, что это ненадолго.

«Я по профессии сварщик. Я знаю, что зимой в низине соберется конденсат и перекроется газ совсем, если ничего не будут делать», - заявил житель с. Сосновка Анатолий Хаджаев.

Кстати, после падения стены на коммуникации в одном месте образовалась утечка, которую быстро устранили. Вот только метод сотрудников аварийной службы местным жителям показался по меньшей мере странным.

«Замотали скотчем! Это где видано, чтобы в наше время газовые трубы заматывали скотчем?» - возмутился Анатолий Хаджаев.

«МЧС, пожарных вызывали, и газовиков вызывали. Они приезжали, протокол составили, сфотографировали все, сняли: «Ждите ответа». И все», - пояснил житель с. Сосновка Алик Багиров.

Сергей Терешкин чуть больше месяца занимает кресло главы администрации местного сельсовета, с проблемой знаком хорошо. Но решить ее у новоиспеченного чиновника пока не получается. Он даже обращался с заявлением в полицию.

«В возбуждении уголовного дела нам отказали, нет состава преступления», - рассказал Сергей Терешкин.

Труба бесхозная, на балансе не числится, поэтому и виноватых нет. Правда, собственники снесенного здания пообещали устранить коммунальную аварию за свой счет в ближайшее время. Как скоро это произойдет, неизвестно, особенно если учесть, что трубу они повредили еще в конце лета.