27.11.2019 | 15:48

«Взяли анализы крови. Потом уже врач лечащий говорит: «Похоже по анализам, что денге», - рассказал мужчина.

После появления высокой температуры, которая никак не сбивалась, Павел и сам заподозрил, что у него редчайшая для России болезнь - лихорадка денге. Мужчина совсем недавно вернулся с Мальдивских островов. В месте, похожем на рай на земле, инфекция очень распространена.

«Скорее всего, от укуса комара. Кусали, но не придавал этому значения - ну комары и комары, что с них? А вот оказывается, что от укуса может быть такое», - отметил пензенец.

Врачи говорят, вероятность, что у Павла лихорадка денге, очень высока. Пока ждут результатов анализов - их отослали в специальный центр в Новосибирске. Но первый случай выявления в Пензе опасного заболевания уже есть. На несколько дней раньше, чем Павел, в областной центр специализированных видов медпомощи попал другой мужчина, который тоже отдыхал на Мальдивах. Он уже выписан из больницы.

Никогда раньше пензенским врачам сталкиваться с редкой и особо опасной инфекцией не приходилось. Но они ее узнали.

«Нашим больным просто повезло. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, вовремя нами была оказана медицинская помощь и нужные обследования, поэтому больные чувствуют себя относительно удовлетворительно», - сообщил врач-инфекционист Александра Болгова.

По словам медиков, говорить о распространении в Пензе лихорадки денге не стоит. От человека к человеку она не передается. Вирусы-возбудители распространяют комары - заболевает укушенный инфицированным насекомым. А вот если вы отправляетесь в Азию, Африку, на острова Карибского бассейна, стоит подумать о мерах предосторожности. Прививок от этой лихорадки не существует.