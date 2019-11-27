Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.80  |  $  64.35

Общество | В Пензе зафиксировано два случая лихорадки денге

27.11.2019|15:48
Печать

«Взяли анализы крови. Потом уже врач лечащий говорит: «Похоже по анализам, что денге», - рассказал мужчина.

После появления высокой температуры, которая никак не сбивалась, Павел и сам заподозрил, что у него редчайшая для России болезнь - лихорадка денге. Мужчина совсем недавно вернулся с Мальдивских островов. В месте, похожем на рай на земле, инфекция очень распространена.

«Скорее всего, от укуса комара. Кусали, но не придавал этому значения - ну комары и комары, что с них? А вот оказывается, что от укуса может быть такое», - отметил пензенец.

Врачи говорят, вероятность, что у Павла лихорадка денге, очень высока. Пока ждут результатов анализов - их отослали в специальный центр в Новосибирске. Но первый случай выявления в Пензе опасного заболевания уже есть. На несколько дней раньше, чем Павел, в областной центр специализированных видов медпомощи попал другой мужчина, который тоже отдыхал на Мальдивах. Он уже выписан из больницы.

Никогда раньше пензенским врачам сталкиваться с редкой и особо опасной инфекцией не приходилось. Но они ее узнали.

«Нашим больным просто повезло. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, вовремя нами была оказана медицинская помощь и нужные обследования, поэтому больные чувствуют себя относительно удовлетворительно», - сообщил врач-инфекционист Александра Болгова.

По словам медиков, говорить о распространении в Пензе лихорадки денге не стоит. От человека к человеку она не передается. Вирусы-возбудители распространяют комары - заболевает укушенный инфицированным насекомым. А вот если вы отправляетесь в Азию, Африку, на острова Карибского бассейна, стоит подумать о мерах предосторожности. Прививок от этой лихорадки не существует.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!