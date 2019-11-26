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Общество | В Пензе рассказали об опасности неизвестно где выращенных елок

26.11.2019|17:59
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«Требуются продавцы и сторожа на елочных базарах» - объявления такого характера дают в социальных сетях предприниматели, которые зарабатывают на зеленых. Уже с 1 декабря в Пензе официально открывается сезон продаж хвойных красавиц.

Чиновниками городской администрации определены точки реализации новогодних деревьев, их 84. Они, как правило, в шаговой доступности - рядом с жилыми домами.

«По уровню прошлого года, то есть от 300-350 рублей будет цена елочки», - сообщила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Уже скоро хвойные бизнесмены приступят к обустройству торговых мест, пока же занимаются «соснозаготовкой».

У каждого продавца елочного базара есть свои способы привлечения клиентов. Кто-то шутит: «Покупатель, если у тебя дома стоит искусственная елка, то к тебе придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми подарками». Конечно, это из разряда анекдотов, и каждый для себя сам решает, чем и как украсить дом. Главное - создать праздничное, новогоднее настроение.

Обычно на базарах представлены ели и сосны, выращенные на пензенской земле. Но попадаются и иностранные экземпляры. На весь товар должны быть сопроводительные документы.

«У нас имеются факты несанкционированной торговли. Поэтому мы рекомендуем всем жителям города обязательно приходить на зарегистрированные торговые точки, прежде всего с тем чтобы купить дерево, которое не содержит никаких угроз.

Деревья, которые вырублены непонятно в какой области, непонятно откуда завезены, могут нести потенциальную угрозу: различные микроорганизмы, паучки, грибы и так далее», - предупредила Ольга Жовтяк.

Елочные базары в Пензе проработают до 31 декабря.

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Гость|26.11.2019 18:36|

Безоткатные ёлки?

Гость|26.11.2019 18:36|

а где торгуют освященными елками?

Я хочу святую елку, богохульную - не хочу!

Гость|26.11.2019 18:46|

penzainform.ru писал(a):

«По уровню прошлого года, то есть от 300-350 рублей будет цена елочки», - сообщила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.
Помнится стоимость елочек а по факту сосен была от 500-1000

Гость|26.11.2019 18:51|

Что она опять намотала себе на шею ? То мешок на голову нацепит , то сапоги до ушей как кот в сапогах .

Гость|26.11.2019 19:07|

Жовтяк,ты серьёзно,о паучках и грибах?

Гость|26.11.2019 19:11|

У нас был случай, соседка купила елку мерзлую, она от снега оттаяла, а там лесоруб. Ну это она нам так говорила.

Гость|26.11.2019 19:16|

Что у неё за плед на шее?

Гость|26.11.2019 19:19|

Да,ладно шарф,что с лицом,почему одутловатое?

Гость|26.11.2019 19:20|

Ольга,как вам ёлочка,нравится........

Гость|26.11.2019 19:25|

А кем она работает?

Гость|26.11.2019 19:26|

Базары и калдырни проверяет

Гость|26.11.2019 19:27|

Она не работает,она на должности. Это другое сословие. Работают холопы.

Гость|26.11.2019 19:29|

Деревья, непонятно откуда завезены, могут нести потенциальную угрозу: различные микроорганизмы, паучки, грибы и так далее», - предупредила Ольга

в голосину... такую ахинею с экрана несет. Жесть)

Гость|26.11.2019 19:31|

Ты всмотрись в её лицо,тут в две голосину надо.

Гость|26.11.2019 19:34|

Ай-ду-ду Моисеева не сестра иеная? Уж очень похожи.

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Имя: Гость
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