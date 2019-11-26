26.11.2019 | 17:59

«Требуются продавцы и сторожа на елочных базарах» - объявления такого характера дают в социальных сетях предприниматели, которые зарабатывают на зеленых. Уже с 1 декабря в Пензе официально открывается сезон продаж хвойных красавиц.

Чиновниками городской администрации определены точки реализации новогодних деревьев, их 84. Они, как правило, в шаговой доступности - рядом с жилыми домами.

«По уровню прошлого года, то есть от 300-350 рублей будет цена елочки», - сообщила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Уже скоро хвойные бизнесмены приступят к обустройству торговых мест, пока же занимаются «соснозаготовкой».

У каждого продавца елочного базара есть свои способы привлечения клиентов. Кто-то шутит: «Покупатель, если у тебя дома стоит искусственная елка, то к тебе придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми подарками». Конечно, это из разряда анекдотов, и каждый для себя сам решает, чем и как украсить дом. Главное - создать праздничное, новогоднее настроение.

Обычно на базарах представлены ели и сосны, выращенные на пензенской земле. Но попадаются и иностранные экземпляры. На весь товар должны быть сопроводительные документы.

«У нас имеются факты несанкционированной торговли. Поэтому мы рекомендуем всем жителям города обязательно приходить на зарегистрированные торговые точки, прежде всего с тем чтобы купить дерево, которое не содержит никаких угроз.

Деревья, которые вырублены непонятно в какой области, непонятно откуда завезены, могут нести потенциальную угрозу: различные микроорганизмы, паучки, грибы и так далее», - предупредила Ольга Жовтяк.

Елочные базары в Пензе проработают до 31 декабря.