26.11.2019 | 16:48

На сцену вышли самые обаятельные и привлекательные - финалистки конкурса красоты и таланта «Мисс татарочка - 2019». Из великолепной семерки членам жюри предстояло выбрать победительницу.

Конкурс проходит в Пензенской области с 2014-го. В нем принимают участие девушки в возрасте от 17 до 25 лет. Алсу Сайфулина - из Кузнецкого района.

«Готовились к конкурсу два месяца, каждый день репетировали. У нас проходили различные этапы: кулинария, вышивка и так далее. Было очень интересно, познавательно. Для меня этот конкурс важен тем, что мы здесь раскрываемся», - рассказала девушка.

«Они должны показать, как они поют, свою культуру, традиции, показать свои умения, знания в области истории и показать, какой должна быть девушка», - пояснила зам. председателя татарской национально-культурной автономии области Гульназ Самочкина.

В итоге победительницей стала Алсу Сайфулина. За нее проголосовало большинство членов жюри. Девушка представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе «Мисс татарочка», который пройдет в Казани.