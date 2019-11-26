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Общество | В Пензе наградили победителей конференции учащихся «Земля родная»

26.11.2019|17:29
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Организаторам показалось, что таких талантливых ребят мало поздравить только в школах, поэтому победителей научно-практической конференции учащихся «Земля родная» чествовали в зале Законодательного собрания.

Юноши и девушки в течение года занимались исследовательской деятельностью в разных музеях, переписывались и организовывали встречи с известными в регионе людьми - все для того, чтобы больше знать о родной области.

Юным краеведам было сказано много теплых слов.

«Дорогие ребята! Пусть ваши изыскания помогут вам полюбить свой край, помогут рассказать своим друзьям и товарищам о том, как прекрасна жизнь на Сурской земле», - пожелала им первый зам. министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Некоторые из участников получили право представить свое исследование еще раз. Например, Полина Попова стала победительницей в одной из номинаций конференции. Тому, как юная пензячка умеет работать с архивными документами, позавидуют даже взрослые.

«В 2018 году, на втором этапе работы над своей родословной, когда второй год уже этим занималась, я составила генеалогическое древо, в котором 174 представителя моей родословной. А в 2019 году я составила портреты дворов по данным ревизских сказок, посемейных списков всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи», - рассказала девочка.

Грамоты в зале Законодательного собрания вручали не только юным краеведам, но и их преподавателям.

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