26.11.2019 | 15:02

В Пензенской области впервые зарегистрировали завозной случай лиходарки денге. Это опасное вирусное заболевание, распространенное в странах с тропическим климатом.

К медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и сыпь на ногах поступил житель областного центра, отдыхавший на Мальдивах. После сбора анамнеза врачи заподозрили у пациента лихорадку денге.

«Отмечались выраженные изменения в общем анализе крови, лейкопения и тромбоцитопения», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Диагноз подтвердили в лаборатории центра по мониторингу за экзотическими, редко встречающимися и новыми инфекционными болезнями в Новосибирске.

Больного госпитализировали в инфекционное отделение Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи и назначили ему медикаментозную терапию. Лекарства помогли, температура тела и показатели крови пришли в норму. В настоящий момент горожанин выписан в удовлетворительном состоянии.

«На сегодняшний день еще один больной находится на стационарном лечении с подозрением на лихорадку денге. Проводятся исследования с целью подтверждения диагноза и адекватная терапия», - добавили медики.

В России случаи лихорадки денге регистрируются с 2011 года. Ежегодно фиксируется от 63 до 170 заболевших. Все они туристы.

«К сожалению, вакцины от этой болезни нет. Поэтому, чтобы предотвратить заражение, отправляясь на отдых в экзотические страны, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (противомоскитные сетки, репелленты от комаров, одежду с длинными рукавами)», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.