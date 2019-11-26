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Общество | Пензенец привез с Мальдив опасную лихорадку

26.11.2019|15:02
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В Пензенской области впервые зарегистрировали завозной случай лиходарки денге. Это опасное вирусное заболевание, распространенное в странах с тропическим климатом.

К медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и сыпь на ногах поступил житель областного центра, отдыхавший на Мальдивах. После сбора анамнеза врачи заподозрили у пациента лихорадку денге.

«Отмечались выраженные изменения в общем анализе крови, лейкопения и тромбоцитопения», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Диагноз подтвердили в лаборатории центра по мониторингу за экзотическими, редко встречающимися и новыми инфекционными болезнями в Новосибирске.

Больного госпитализировали в инфекционное отделение Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи и назначили ему медикаментозную терапию. Лекарства помогли, температура тела и показатели крови пришли в норму. В настоящий момент горожанин выписан в удовлетворительном состоянии.

«На сегодняшний день еще один больной находится на стационарном лечении с подозрением на лихорадку денге. Проводятся исследования с целью подтверждения диагноза и адекватная терапия», - добавили медики.

В России случаи лихорадки денге регистрируются с 2011 года. Ежегодно фиксируется от 63 до 170 заболевших. Все они туристы.

«К сожалению, вакцины от этой болезни нет. Поэтому, чтобы предотвратить заражение, отправляясь на отдых в экзотические страны, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (противомоскитные сетки, репелленты от комаров, одежду с длинными рукавами)», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.11.2019 15:16|

А спида солько приволокли от трансгендеров?

Гость|26.11.2019 15:18|

Треба вынести в госдуме вопрос "о запрете посещения Мальдив пензючьем"!

Гость|26.11.2019 15:25|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области впервые зарегистрировали завозной случай лиходарки денге
Дэнги?Очень опасный вирус.Лапки скрючивает,чтобы только к себе гребли.Таких нужно отстреливать ещё на границе,в Пензе своих таких хватает.

Гость|26.11.2019 15:28|

Фото к чему? В капсулах привез? Для какой цели?!?!?

Гость|26.11.2019 15:35|

Гость писал(a):

Дэнги
— Альпийское нищенство — святое дело!

...

- Давай дэнги! Дэнги давай! Дэнги давай я тебе гаварю!

Гость|26.11.2019 15:40|

Обезьяну обслужил?

Гость|26.11.2019 15:46|

penzainform.ru писал(a):

«К сожалению, вакцины от этой болезни нет. Поэтому, чтобы предотвратить заражение, отправляясь на отдых в экзотические страны, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (противомоскитные сетки, репелленты от комаров, одежду с длинными рукавами)», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.
Какой идиот на отдыхе на Мальдивах так оденется?Да уж,хороша рекомендация. +_+

Гость|26.11.2019 16:39|

мало здесь своей заразы

Гость|26.11.2019 16:42|

Гость писал(a):

Гость|26.11.2019 15:40|

Обезьяну обслужил?

обезьяна его обслужила

Имя: Гость
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