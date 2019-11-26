26.11.2019 | 16:08

Пенсионерка Светлана Соченкова - опекун троих детей, своих родных внуков. Финансово семье очень нелегко. За одеждой себе и подросткам Светлана Александровна уже давно ходит не в магазин, а в комплексный центр социальной помощи Октябрьского района.

Раньше стеснялась. Но, говорит, деваться некуда, везде все очень дорого. А здесь - бесплатно.

«Демисезонную куртку малышам, зимний комплект, брюки и куртку одному мальчику. Второму еще не подобрали», - рассказала женщина.

Частый гость в пункте приема вещей и Наталья Тугушева, в одиночку воспитывающая двоих мальчишек.

«Я считаю, что отдел срочной помощи просто необходим людям, поскольку люди остаются наедине со своими проблемами, без денег. Например, отцы не всегда содержат и обеспечивают своих детей», - пояснила горожанка.

Соцработники приглашают малообеспеченных пензенцев за теплой одеждой. В центре два потока посетителей: первым нужны подержанные куртки, шапки и сапоги, вторые хотят от них избавиться.

Вещи, бывшие в употреблении, в Пензе принимают и выдают в пяти учреждениях социального обслуживания. Как говорят их работники, особенно востребованы детская теплая одежда и обувь. Для того чтобы получить поддержку, много официальных бумаг нуждающимся не понадобится.

«Документы предъявлять не нужно, может обратиться любой гражданин. На имя директора пишет заявление «Прошу выдать вещи б/у для моей семьи», - сообщила начальник отдела Социального управления г. Пензы Татьяна Миншараева.

Единственное, о чем просят соцработники жителей Пензы, не стоит приносить в пункты приема грязные вещи, а также одежду, которой место только на помойке.