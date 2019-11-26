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Общество | Малоимущих пензенцев приглашают за одеждой для взрослых и детей

26.11.2019|16:08
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Пенсионерка Светлана Соченкова - опекун троих детей, своих родных внуков. Финансово семье очень нелегко. За одеждой себе и подросткам Светлана Александровна уже давно ходит не в магазин, а в комплексный центр социальной помощи Октябрьского района.

Раньше стеснялась. Но, говорит, деваться некуда, везде все очень дорого. А здесь - бесплатно.

«Демисезонную куртку малышам, зимний комплект, брюки и куртку одному мальчику. Второму еще не подобрали», - рассказала женщина.

Частый гость в пункте приема вещей и Наталья Тугушева, в одиночку воспитывающая двоих мальчишек.

«Я считаю, что отдел срочной помощи просто необходим людям, поскольку люди остаются наедине со своими проблемами, без денег. Например, отцы не всегда содержат и обеспечивают своих детей», - пояснила горожанка.

Соцработники приглашают малообеспеченных пензенцев за теплой одеждой. В центре два потока посетителей: первым нужны подержанные куртки, шапки и сапоги, вторые хотят от них избавиться.

Вещи, бывшие в употреблении, в Пензе принимают и выдают в пяти учреждениях социального обслуживания. Как говорят их работники, особенно востребованы детская теплая одежда и обувь. Для того чтобы получить поддержку, много официальных бумаг нуждающимся не понадобится.

«Документы предъявлять не нужно, может обратиться любой гражданин. На имя директора пишет заявление «Прошу выдать вещи б/у для моей семьи», - сообщила начальник отдела Социального управления г. Пензы Татьяна Миншараева.

Единственное, о чем просят соцработники жителей Пензы, не стоит приносить в пункты приема грязные вещи, а также одежду, которой место только на помойке.

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Гость|26.11.2019 18:52|

Красивый сланцы новенькие хочет,есть ?

Гость|26.11.2019 18:56|

Мне нужны сланцы и зимние ботинки,желательно ральф. 46 размер.

Гость|26.11.2019 18:56|

Малоимущие не такие уж нищие. Выставлял на авито детские вещи: новые за полцены, б/у за треть а то и дешевле причём в отличном состоянии и особо желающих купить нет.

Имя: Гость
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