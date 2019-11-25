25.11.2019 | 15:11

Село Наровчат отметило 710-летие со дня первого упоминания о населенном пункте. Торжественные мероприятия прошли в субботу, 23 ноября.

В рамках празднования там открыли единственный в мире музей композитора Александра Архангельского (1846-1924), уроженца Наровчатского района, а также арт-объект «Памятная монета 1309 года».

Монумент скопировал серебряный дирхем, обнаруженный археологами.

Как рассказали в пресс-службе администрации Наровчатского района, найденные монеты изменили представление о времени появления населенного пункта. Выяснилось, что оно на полвека старше.

Арт-объект также является уникальным в России.