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Общество | В Наровчате открыли арт-объект, посвященный древней монете

25.11.2019|15:11
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Село Наровчат отметило 710-летие со дня первого упоминания о населенном пункте. Торжественные мероприятия прошли в субботу, 23 ноября.

В рамках празднования там открыли единственный в мире музей композитора Александра Архангельского (1846-1924), уроженца Наровчатского района, а также арт-объект «Памятная монета 1309 года».

Монумент скопировал серебряный дирхем, обнаруженный археологами.

Как рассказали в пресс-службе администрации Наровчатского района, найденные монеты изменили представление о времени появления населенного пункта. Выяснилось, что оно на полвека старше.

Арт-объект также является уникальным в России.

Источник — фото narovchat.pnzreg.ru
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Гость|25.11.2019 15:32|

В СЕЛЬПе чётко следуют пожеланиям губернатора.

Гость|25.11.2019 15:34|

Была я в Наровчате у знакомых несколько раз. Чуть не забеременела.

Гость|25.11.2019 15:40|

попы были?

Ведь они совсем никак, без монет-то!

Гость|25.11.2019 15:46|

penzainform.ru писал(a):

Монумент скопировал серебряный дирхем
Биндюжник потерял? Верните наследникам.

Гость|25.11.2019 15:53|

Гость писал(a):

Была я в Наровчате у знакомых несколько раз. Чуть не забеременела.
а сколько раз реально была....беременной ?

Гость|25.11.2019 16:00|

А если местные археологи при раскопках в Наровчате обронят случайно принесенную из личной коллекции древнеримскую монету полуторатысячелетней давности, сколько лет тогда стукнет Наровчату? А то в Казани уже такое было с неожиданным 1000-летием.

Имя: Гость
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