Село Наровчат отметило 710-летие со дня первого упоминания о населенном пункте. Торжественные мероприятия прошли в субботу, 23 ноября.
В рамках празднования там открыли единственный в мире музей композитора Александра Архангельского (1846-1924), уроженца Наровчатского района, а также арт-объект «Памятная монета 1309 года».
Монумент скопировал серебряный дирхем, обнаруженный археологами.
Как рассказали в пресс-службе администрации Наровчатского района, найденные монеты изменили представление о времени появления населенного пункта. Выяснилось, что оно на полвека старше.
Арт-объект также является уникальным в России.
В СЕЛЬПе чётко следуют пожеланиям губернатора.