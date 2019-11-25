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Общество | В Кузнецке матери получили от детей книжечки с молитвами

25.11.2019|09:19
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В воскресенье, 24 ноября, в Кузнецке организовали торжественное мероприятие «Материнская молитва». Оно состоялось в воскресной школе «Радуга» при Николо-Покровской церкви в честь Дня матери.

«Дети, их мамы и бабушки внимали рассказам о помощи искренней молитвы матери в болезнях, критических ситуациях повседневной жизни и на войне, а что наиболее ценно, в деле спасения души. Проникновенные стихи, задушевные песни сменялись видеоматериалами, а настоятель церкви отец Андрей Спиридонов эмоционально призвал к молитвенному общению детей и родителей на протяжении всей жизни», - сообщается на сайте Кузнецкой епархии.

Затем женщин угостили чаем, а дети в это время сделали им подарки - самодельные книжечки с молитвой матери о детях.

«Мы надеемся, что с любовью изготовленная детскими руками книжечка будет не лежать на дальней полке, а использоваться мамами по назначению», - отметили представители епархии.

Источник — Фото kuzneparhia.ru
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Гость|25.11.2019 09:47|

Почему попы говорят,что дома молитва ущербная.? Свечки не покупают?

Гость|25.11.2019 10:19|

Опять жрецов-мощепоклонников к детям пустили?

Пусть они свой вымысел внутри культовых зданий продвигают.

Имя: Гость
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