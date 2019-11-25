25.11.2019 | 15:46

Сотрудница областной прокуратуры Евгения Лавриненко с утра отложила свои привычные дела. Большую часть ее времени заняли ответы на вопросы пензенцев. Телефон звонил практически беспрестанно. Так начала свою работу горячая линия по вопросам нарушений в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница дома № 29 на улице 8 Марта сообщила, что в ее жилище из трех месяцев целых два не было горячей воды. Это нарушение нормативов.

Только Евгения успела завершить разговор, как позвонила жительница дома № 21 на Шмидта. Жаловалась на проведение капитального ремонта.

«Уже на дворе конец ноября, половина крыши в разобранном состоянии. На днях уже начинает лить дождь, а у нас это все до первого этажа чувствоваться будет», - рассказала она.

На горячую линию звонила дочь жительницы дома № 21 на ул. Шмидта Надежды Вострионовой. Женщина говорит, куда еще обращаться, люди не знают. А ведь Надежда Николаевна - ответственная за проведение капремонта в здании, и нервы у пенсионерки уже сдают.

«Одно безобразие кругом! Сделали вроде капитальный ремонт - везде дырки какие-то, на крыше пиломатериалы, не обработанные антисептиком прибили. Вообще черт-те что!» - сообщила она.

Дозвониться прокурорам можно в будни. Последним днем работы горячей линии станет 6 декабря.

«По телефону в городе Пензе 32-90-78 можно обратиться с заявлениями о фактах ненадлежащей работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения, котельных, тепловых сетей, объектов электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы и имеются угрозы создания аварийной ситуации», - пояснила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По итогам звонков горожан прокуроры начнут свои проверки.