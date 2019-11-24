24.11.2019 | 15:00

Там, где когда-то была футбольная площадка, теперь импровизированная парковка для машин жильцов дома на Ладожской, 162, и не только. Проверяющие приехали на нее не впервые, говорят, накануне один из автомобилей стоял прямо в воротах.

Земля муниципальная, своей у многоэтажки крошечный клочок. Управляющая компания намеревается взять находящийся рядом участок в аренду и создать стоянку.

«Надо понимать, что если жители хотят сделать, то они тоже должны принимать в этом участие. Это в любом случае затраты, даже по оформлению земельного участка, по планировке этой территории. Вот у нас присутствуют представители городской архитектуры, все скажут: чтобы это сделать, надо отмежевать, надо запроектировать парковку в проекте территории», - пояснил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

«Управляющая организация готова арендовать этот участок, его благоустраивать, возвести ограждение допустим. Но нам нужна какая-то помощь со стороны городской администрации, то есть финансирование 30 на 70 например», - высказал пожелание учредитель управляющей компании Александр Глушков.

«У нас есть такие программы», - подтвердил Иван Краснов.

А рядом с многоэтажкой на проспекте Строителей когда-то была большая свободная территория, она использовалась как стихийная стоянка всеми желающими. Потом участок заасфальтировали, но колеса у некоторых машин все равно на газонах. Еще одно нарушение - теперь это места только для своих: вбиты колышки, висят цепочки.

«Видим, что граждане у нас самоорганизовались, договорились между собой и поделили муниципальную землю», - посмеялся заместитель главы города.

Ставят машины на газоны, игровые и спортивные площадки не только в Арбекове. Автовладельцы говорят, больше некуда. Чиновники и депутаты предлагают активнее использовать платные парковки и гаражи, а заезжающих на газоны планируют чаще штрафовать.