22.11.2019 | 16:59

В киноконцертном зале «Октябрь» практически не было пустых мест, все ряды заполнили поклонники еженедельника «Молодой ленинец». Там прошло заседание клуба читателей этой популярной в Пензе газеты.

В фойе можно было подписаться на издание, получить консультацию специалистов министерства труда, социальной защиты и демографии, а на сцене глава ведомства рассказывал про компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

«Это действительно очень важный и актуальный вопрос сейчас. Очень много вопросов возникает и в адрес министерства, и в адрес правительства Пензенской области», - отметил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Также собравшихся радовали песнями. Но многие горожане пришли не только ради концерта и информации. Надеялись получить приз: в еженедельнике печатали приглашения, люди их вырезали и брали с собой на заседание клуба. Там получали порядковый номер.

На кону были прибор для улучшения самочувствия и тонометр. Кому они достанутся, решали с помощью лототрона. Надежда Соболева стала счастливой обладательницей аппарата для измерения давления.

«Нужен! И вообще это первый приз за всю мою жизнь, я никогда ничего не выигрывала», - призналась победительница розыгрыша от еженедельника «Молодой ленинец» Надежда Соболева.

Заседание было вторым по счету.

«Клуб читателей «Молодого ленинца» будет собираться каждый месяц. Следите за анонсами на страницах нашего еженедельника. Ждем вас в гости!» - сообщила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.