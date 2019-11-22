22.11.2019 | 10:31

Сотрудники Управления по делам ГОЧС Пензы ежедневно проверяют состояние льда на водоемах и проводят беседы с подростками и любителями зимней рыбалки. Они объясняют, что перепады температур меняют структуру льда, и рекомендуют быть крайне осторожными.

Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других массовых мероприятий разрешается в местах, установленных правительством региона и органами местного самоуправления. При этом территории должны согласовываться с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пензенской области.

Пользоваться катками можно только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.

«Первые заморозки обманчивы, и водоемы, припорошенные снегом, часто оказываются ловушкой. Даже в декабре-январе на реках сохраняются незамерзающие полыньи. А в осенний период опасность выхода на хрупкий лед особенно велика», - предупреждает пресс-служба администрации Пензы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефону 112.