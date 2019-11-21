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Общество | В Пензе проверили организацию деятельности гериатрической службы

21.11.2019|19:02
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В свои 92 он сам себя обслуживает, посещает магазины, почту. И раз в год Василий Тайков проходит курс профилактики в гериатрическом отделении госпиталя для ветеранов воин.

«Хожу на магнит и в спортзал. Помогает. Я и утром занимаюсь здесь физзарядкой. Я 90 раз, не сгибая колен, до пола достаю», - рассказал пензенец.

И таких пациентов преклонного возраста, но не теряющих оптимизма, в отделении больше семидесяти. Как организована деятельность гериатрической службы в регионе, что делается для людей старшего поколения, пензенские врачи рассказали столичному гостю, сотруднику Российского геронтологического научно-клинического центра Илье Бабенко.

«Врач-гериатр проводит тестирование, комплексно-гериатрическую оценку и направляет больных в стационар, в гериатрическое отделение», - сообщила заведующая этим отделением Елена Гринчук.

Илья Бабенко - один из тех, кто курирует проект «Старшее поколение». Он направлен на увеличение продолжительности жизни.

«Гериатрическая помощь должна начинаться на уровне врача-терапевта. При проведении диспансеризации, профилактических осмотров все граждане 65 лет и старше должны проходить гериатрический скрининг с помощью опросника «Возраст не помеха» и по результатам этого скрининга дальше направляться в амбулаторно-гериатрическую службу к специалистам. И в случае необходимости госпитализироваться», - пояснил Илья Бабенко.

В Пензе в 2019-м в областном гериатрическом центре уже пролечено больше 1 300 пациентов.

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