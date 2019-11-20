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Общество | «Горводоканал» начал внедрять новую систему учета заявок

20.11.2019|14:32
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Для более оперативного реагирования на поступающие обращения ООО «Горводоканал» приступил к внедрению программы «Промактив», которая позволяет охватить всю производственную деятельность предприятия.

Новая автоматизированная информационно-аналитическая система обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения состоит из нескольких модулей. Сейчас наиболее активно развивается и осваивается модуль учета заявок и обращений граждан.

Принцип работы программы следующий: специалист контакт-центра ресурсоснабжающей организации оформляет обращение, поступившее от абонента, в электронном виде. Сотрудник данного отдела проводит анализ информации и в специальной программе формирует заявку. В ней обозначаются адрес и координаты места повреждения сетей водопровода или канализации.

После этого заявка становится доступной работникам аварийно-диспетчерской службы и переходит в статус наряда, который, в свою очередь, направляется в службу технического обслуживания и ремонта. Начальники участков и мастера бригад в онлайн-режиме получают наряд на планшет и вместе с рабочими выезжают по указанному в программе адресу.

Благодаря такой системе предприятие будет иметь возможность более оперативно распределять ресурсы и снижать затраты на всех уровнях.

Программа «Промактив» позволяет сделать прозрачной всю технологическую цепочку от получения обращения до благоустройства, а также существенно сократить сроки выполнения заявок.

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