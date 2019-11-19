19.11.2019 | 17:02

В понедельник, 18 ноября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К депутату обратились 12 человек. В числе приоритетных вопросов - ЖКХ, состояние дорог, участие в программах по благоустройству территории.

В работу приняты коллективные обращения о вырубке аварийных деревьев, мелкоямочном ремонте дорог в частном секторе, обустройстве наружного освещения, восстановлении водоразборной колонки.

Положительно решены просьбы о выделении елок для проведения праздничных мероприятий на территории округа.

Все обращения взяты под личный контроль.