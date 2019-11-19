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Общество | Вадим Супиков взял на личный контроль обращения избирателей

19.11.2019|17:02
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В понедельник, 18 ноября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К депутату обратились 12 человек. В числе приоритетных вопросов - ЖКХ, состояние дорог, участие в программах по благоустройству территории.

В работу приняты коллективные обращения о вырубке аварийных деревьев, мелкоямочном ремонте дорог в частном секторе, обустройстве наружного освещения, восстановлении водоразборной колонки.

Положительно решены просьбы о выделении елок для проведения праздничных мероприятий на территории округа.

Все обращения взяты под личный контроль.

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