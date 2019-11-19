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Общество | Пензенские мужчины отметили свой праздник на работе

19.11.2019|16:12
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19 ноября для представителей сильной половины человечества - как 8 Марта для женщин. Правда, красным цветом в календаре Международный день мужчин не отмечен. Не нашлось, к сожалению, человека сродни Клары Цеткин, который бы выступил за права этих трудяг. Вот и приходится им принимать поздравления прямо на рабочем месте.

Юрий Федосеев руководит сменой в городской специализированной пожарно-спасательной части. За 10 лет службы он сотни раз боролся с огнем и вывел из горящих зданий не одного человека.

«Считаю мужественной эту профессию, потому что каждый день приходится сталкиваться с трудностями, возникающими во время работы по спасению людей в дыму», - пояснил Юрий Федосеев.

Впервые Международный день мужчин отметили в 1999 году. Инициатором праздника выступил доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии: 19 ноября день рождения его отца, который, по мнению Джерома, является хорошим примером для подражания. Как и пожарный Юрий Алексеевич - он, кстати, тезка знаменитого летчика-испытателя Гагарина.

Именно мужчина стал первым человеком, побывавшим в космосе. Потом, конечно, летали и женщины. Но все же представителей сильного пола в этой профессии превосходящее большинство. Среди них и Герой России Александр Самокутяев.

«Когда надеваешь скафандр, непременно именно нос чешется. Ты его почесал, все сделал, приготовился, а он все равно чешется», - пошутил он.

А на Руси настоящими мужиками считались кузнецы. В XXI веке это ремесло не в почете - молотом по наковальне стучат единицы. Например, педагог каменского центра дополнительного образования Вадим Карамышев.

«Самое главное у кузнеца - это мозги. Если кузнец без смекалки и не умеет работать головой, то никакие мышцы не заменят это», - рассказал он.

В общем, мужчины и в горящую избу, и в космос, и коня на ходу подкуют. Поэтому у представителей сильного пола хотя бы раз в году может быть повод стать виновниками торжества. И 23 Февраля не в счет.

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