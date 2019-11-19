19.11.2019 | 16:41

Телеком-оператор «Дом.ru» в 2019 году предоставил услуги умного домофона в 35 городах. Во вторник, 19 ноября, в Саратове компания установила десятитысячное устройство.

Лидером среди городов по количеству установленных умных домофонов стал Санкт-Петербург. В топ-5 рейтинга также вошли Красноярск, Тула, Ростов-на-Дону и Иркутск. В Пензе видеодомофоны работают уже в 13 подъездах.

Новые технологии обеспечивают безопасность жителей и позволяют открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через приложение в смартфоне «Умный Дом.ru» из любой точки планеты, где есть интернет.

«В следующем году «Дом.ru» установит умные домофоны еще в 15 000 подъездах в российских городах. Подключенный к интернету домофон предоставляет новые возможности для жителей, сферы ЖКХ и государства.

Шагая с проектом по стране, мы оценили интерес горожан к идее комфортного и безопасного пространства мегаполисов и небольших городов. Помимо современных технологичных домофонных панелей, наши клиенты уже могут подключать услуги домашнего видеонаблюдения и систем умного дома: контроля удаленного доступа, датчиков протечки воды, газа, открытия окон и дверей - и управлять ими с помощью одного мобильного приложения. Из оператора домашнего интернета и цифрового ТВ «Дом.ru» превратился в цифрового оператора вашего дома», - рассказал руководитель продукта «Цифровой дом» Сергей Пухарев.

В компании работают над расширением функционала устройств. Уже сейчас пользователям доступен архив записей, который неоднократно помогал полиции в раскрытии преступлений.

В следующем году клиенты «Дом.ru» смогут добавлять в мобильное приложение профили всех членов семьи и видеть, кто из них дома, а кто нет. Эту функцию оценят родители, которые будут получать push-уведомление на смартфон, когда ребенок откроет дверь в подъезд. В ключ каждого уже вшит персональный идентификационный номер.

Появится возможность включать абонентскую плату за умный домофон в один счет с другими услугами: цифровым ТВ, интернетом и телефонией «Дом.ru».

Большое внимание оператор уделяет безопасности. В домофонах «Дом.ru» невозможно использование ключей-вездеходов.

Для управляющих компаний и ТСЖ в приложении «Умный Дом.ru» появится личный кабинет, через который можно будет просматривать видео с каждой из камер, открывать дверь, общаться с визитерами, а также отправлять сообщения жильцам об отключении воды или проведении ремонта, принимать от них коммунальные заявки, отслеживать срок и качество их выполнения.

Приложение позволит жителям и обслуживающим организациям управлять коммунальной инфраструктурой дома.