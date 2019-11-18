18.11.2019 | 17:58

В Пензе запущены продажи нового интернет-центра Yota 2 - устройства для беспроводного домашнего интернета.

Интернет-центр Yota 2 работает на двух частотах Wi-Fi - 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который дает возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи интернет-центра Yota 2, потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», - прокомментировал старт продаж директор департамента партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Стоимость интернет-центра Yota 2 составляет 6 990 руб. Устройство поступило в продажу по всей России. В Пензенской области его можно приобрести в пяти точках продаж Yota:

- ТК «Коллаж», г. Пенза, проспект Строителей, 1в;

- ТЦ «ЦУМ», г. Пенза, ул. Кирова, д. 73;

- ТЦ «Высшая лига», г. Пенза, ул. Московская, д. 37;

- ТРЦ «Ритэйл», г. Пенза, ул. Центральная, д. 1;

- ТЦ «Гулливер, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82Б.