Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|18:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

Общество | В Пензенской области начались продажи нового интернет-центра Yota 2

18.11.2019|17:58
Печать

В Пензе запущены продажи нового интернет-центра Yota 2 - устройства для беспроводного домашнего интернета.

Интернет-центр Yota 2 работает на двух частотах Wi-Fi - 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который дает возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи интернет-центра Yota 2, потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», - прокомментировал старт продаж директор департамента партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Стоимость интернет-центра Yota 2 составляет 6 990 руб. Устройство поступило в продажу по всей России. В Пензенской области его можно приобрести в пяти точках продаж Yota:

- ТК «Коллаж», г. Пенза, проспект Строителей, 1в;

- ТЦ «ЦУМ», г. Пенза, ул. Кирова, д. 73;

- ТЦ «Высшая лига», г. Пенза, ул. Московская, д. 37;

- ТРЦ «Ритэйл», г. Пенза, ул. Центральная, д. 1;

- ТЦ «Гулливер, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82Б.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!